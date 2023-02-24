Ученые назвали преимущество женатых мужчин перед холостяками 8 24.02.2023, 13:07

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В основу исследования легли данные о 6800 мужчин.

Никогда не состоявшие в браке мужчины чаще умирают после диагностированной сердечной недостаточности. Об этом сообщает Американский колледж кардиологии.

Хроническая сердечная недостаточность возникает, когда сердечная мышца становится слишком слабой или жесткой, чтобы эффективно перекачивать кровь в организме. Эта проблема является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смерти и в настоящее время затрагивает более 6 млн человек в Соединенных Штатах.

В основу исследования легли данные о 6800 взрослых американцах в возрасте от 45 до 84 лет. С помощью собранных за десять лет данных ученые сравнили показатели выживаемости среди 94 участников с сердечной недостаточностью после постановки диагноза. Средний период наблюдения составил 4,7 года, в том числе ученых интересовала разбивка по полу и семейному положению. Чтобы отделить роль семейного положения от других известных факторов риска, исследователи внесли в поправки возраст, чтобы учесть повышенный уровень смертности среди пожилых людей, а также на ментальное состояние, чтобы исключить влияние депрессии.

Выяснилось, что у мужчин, которые никогда не были женаты, вероятность умереть в течение примерно пяти лет после постановки диагноза в два раза выше, чем у женщин любого семейного положения. «Пожизненные» холостяки имели примерно в 2,2 раза больше шансов умереть, чем мужчины, состоящие в браке, но овдовевшие, разведенные или живущие отдельно от жены мужчины не имели повышенного риска смерти по сравнению с женатыми. Семейное положение женщин никак не влияло на их показатели смертности.

У ученых нет объяснения этих результатов. Вероятно, на смертность влияет ощущаемая одинокими мужчинами изоляция и вытекающий из нее стресс.

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