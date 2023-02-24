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Год ярости

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  • Ростислав Шаправский, РБК-Украина
  • 24.02.2023, 13:16
  • 3,306
Год ярости

Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию.

Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Россияне, наступая по суше, морю и воздуху, планировали разбить украинскую армию, уничтожить ПВО, высадить десант под Киевом, подвести колонны военной техники к столице и скинуть законную власть.

Путин поставил на эту кампанию, если не все, то многое, но просчитался. Блицкриг его армии провалился, Россия завязла на растянутом ею же в сотни километров фронте. Кремлевские «жесты доброй воли», когда оккупанты отступали под натиском ВСУ, обнулили их шансы продолжать февральскую авантюру. Мобилизация на скорую руку и спешный поиск снарядов у сомнительных союзников также явно не входили в изначальные планы, когда россияне заходили в чужую страну.

Россия, нахрапом вломившись в Украину, не смогла посеять панику среди украинских военных и застать их врасплох – все силы обороны остались в строю и не сложили оружие. К тому же россияне не смогли расположить к себе население, которое, по весьма сомнительной легенде, и пришли «освобождать».

Путин напал в буквальном смысле на чужую, неизвестную ему страну, где ни один метр земли не имеет ничего общего с «рубежами исторической родины», о которой, впадая в ностальгические трансы, так любит рассуждать российский диктатор.

Украинцы встретили оккупантов не с цветами, а с бутылками зажигательной смеси и охотничьими ружьями, удивив своей храбростью весь мир. На что «миротворцы» Путина ответили расстрелами гражданских, насилием в оккупированных городах, пытками, братскими могилами и мародерством. Пожалуй, это и все «ценности» в арсенале нынешней России.

С чем Украине откровенно повезло, так это с тем, что Россия оказалась не готова к «теплому приему». В Москве не понимали ни реальных настроений народа, ни мотивации военных, ни состояния вооруженных сил, ни того, как устроена власть в Украине и кто здесь принимает решения. За этот провал, повлиявший на планирование военной кампании, Кремлю явно стоит винить свою же агентурную сеть и спецслужбы, которые так и не смогли разглядеть реальную картину.

Здесь россияне наступили на те же грабли, что и в 2014 году, когда в РФ не поняли настроения украинцев, тщетно ожидая народных бунтов для создания псевдореспублик по типу мертворожденного проекта «Новороссия».

Российская агрессия, конечно, изменила и саму Украину. И речь не только о десятках тысяч жертв, стертых в пыль городах, насильно депортированных в РФ детях и ущербе на сотни миллиардов долларов. Ужасы кровавой войны, к сожалению, зарубцуются шрамами не на одном поколении украинцев. Но год назад война перевернула жизнь всех без исключения, она пришла даже к тем, кто не замечал ее восемь лет, живя в сотнях километров от Донбасса и Крыма и не сильно думая о происходящем в этих регионах.

Украинцы встретили войну по-разному. Тогда, в первые часы полномасштабного вторжения, одни стояли в километровых пробках на выезд из мегаполисов, другие обивали пороги военкоматов, чтобы, возможно, впервые в жизни взять в руки оружие и защищать страну. Кто-то тем временем уже принял бой на восточных, южных и северных границах, сдерживая колонны российской техники. Были и те, кто пытался прорваться через колонны выезжающих в Европу авто на западной границе, надеясь найти убежище своим семьям в соседних странах.

Шок и страх, которые по-своему, но испытала вся страна 24 февраля и последующие недели и месяцы, со временем сменились на ярость и месть – одни из немногих чувств, оставшихся у украинцев к россиянам после горя, которое принес «русский мир». Тогда всей Украине еще предстояло узнать о подвигах людей, которые, не дрогнув, мешали продвижению врага, взрывали вместе с собой мосты и ложились на дорогу перед танками. Неизвестно еще было и о предателях, трусливо переметнувшихся на сторону оккупантов и снискавших позорную славу коллаборантов.

За год война коснулась всех, в том числе жителей более спокойных западных регионов. Их россияне также обстреливали ракетами, пытаясь уничтожить военные объекты, базы с нефтепродуктами и энергетическую инфраструктуру. Всей страной украинцы сидели без света, учились запускать генераторы, покупали польские консервы, донатили на дроны и авто для фронта, часами стояли в очередях за бензином. Спонтанное единство, пусть и по горькому предлогу, укрепило нацию и зацементировало ее характер.

Еще в 2014 году Путин, захватив Крым и часть Донбасса, много сделал для объединения украинцев. Теперь Россия, сама того не понимая, еще больше сблизила восток и запад Украины. Силуэт общего врага стало одинаково четко видно как во Львове, Ровно и Луцке, так и в Мариуполе, Харькове и Бахмуте, чьи жители вынуждены искать убежище за сотни километров от зоны боевых действий. В общей беде у нас не стало разделений по многим вопросам, на которых годами играли политики, сталкивая лбами – будь-то язык, вера, курс в НАТО и ЕС или что-то другое.

Взамен в обществе вырос запрос на справедливость, градус остроты высок как никогда. И то, что ранее воспринималось как рядовая новость о проворовавшемся чиновнике, теперь вынуждает власть действовать, вплоть до кадровых чисток, отказа от депутатских мандатов и ротаций министров. Война обрисовала контуры гражданской позиции даже у тех украинцев, кто никогда о ней не задумывался.

Потери и лишения, которые переживает Украина – непомерно высокая цена. И этой платы, конечно, хотелось бы, но не удалось избежать. К тому же никто не знает, как долго еще украинцам придется платить по счету, выгоняя врага со своей территории и возвращая земли. Но, как показал последний год, общий успех куда вероятен, а путь легче, если идти вместе.

Ростислав Шаправский, РБК-Украина

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