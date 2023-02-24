Россияне летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе

Россияне летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе6
- 24.02.2023, 13:35
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При подлете к Красноярску на высоте 11 тысяч метров в «Боинге» произошла разгерметизация салона.
На борту самолета авиакомпании «Россия», совершавшего рейс из Сочи в Красноярск, произошла разгерметизация салона.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 24 февраля.
При подлете к Красноярску на высоте 11 000 метров в "Боинге" произошла разгерметизация салона.
При этом, по словам пассажиров, не у всех в салоне выпали кислородные маски, так как борт очень старый.
Самолету пришлось срочно снижаться. Сама посадка прошла успешно. После посадки всех пассажиров осмотрели медики. Пятерым потребовалась помощь.