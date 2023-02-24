закрыть
24 февраля 2023, пятница, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе

6
  • 24.02.2023, 13:35
  • 6,306
Россияне летают на самолетах, которые разваливаются в воздухе

При подлете к Красноярску на высоте 11 тысяч метров в «Боинге» произошла разгерметизация салона.

На борту самолета авиакомпании «Россия», совершавшего рейс из Сочи в Красноярск, произошла разгерметизация салона.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в ночь на 24 февраля.

При подлете к Красноярску на высоте 11 000 метров в "Боинге" произошла разгерметизация салона.

При этом, по словам пассажиров, не у всех в салоне выпали кислородные маски, так как борт очень старый.

Самолету пришлось срочно снижаться. Сама посадка прошла успешно. После посадки всех пассажиров осмотрели медики. Пятерым потребовалась помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников