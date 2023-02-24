Резников о контрнаступлении ВСУ: России в нынешнем виде не будет 2 24.02.2023, 13:35

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Алексей Резников

Украина вступает в новый период войны с новой задачей.

Министр обороны Алексей Резников в годовщину полномасштабного вторжения России рассказал на своей странице в Facebook, что в данный момент Украина активно работает над тем, чтобы подготовить контрнаступление.

По словам министра, в Украине будет намного больше оружия, в том числе украинского.

Также Резников поблагодарил украинских защитников, подчеркнув, что те отразили российское вторжение, фактически сделав невозможное. «Вы дали отпор армии врага, которая наводила ужас на весь мир, но оказалась бессильной против украинцев», - отметил он.

Глава Минобороны добавил, что Украина вступает в новый период с новой задачей: не просто не проиграть, а победить российских захватчиков.

Под победой Резников понимает полное освобождение всех украинских территорий к границам 1991 года, а также ликвидацию опасности со стороны Российской Федерации.

«Победа - это когда Украина будет суверенной и независимой в международно признанных границах, успешной, богатой, сильной, а России в нынешнем виде не будет», - заявил Резников.

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