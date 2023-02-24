С 1 марта в Беларуси дорожают сигареты 24.02.2023, 13:52

Цены на отдельные марки поднимут сразу на 30 копеек.

С 1 марта в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Об этом говорится на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман», «Интер Тобакко» и «Беларусьторг» в марте не намерены повышать цены на сигареты.

При этом «Неман» с марта будет продавать Dove Gold King Size Edition и Dove Platinum King Size Edition, их цена — 2,5 рубля.

«Табак-инвест» повысит со следующего месяца цены на многие сигареты. К примеру, на Camel Blue и Camel Yellow — на 30 копеек (до 4,65 рубля), на Winston Classic и Winston Blue — тоже на 30 копеек (до 5,5 рубля), на Winston XS Purple Mix — на 25 копеек (до 5,25 рубля).

«Беларусьторг» с марта будет продавать сигареты CHAPMAN Компакт, их цена — 6,5 рубля.

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