Российских дипломатов в Варшаве напугали звуки сирены
- 24.02.2023, 13:54
- 1,654
Поляки и украинцы устроили совместную акцию.
В годовщину вторжения, 24 февраля, польские и украинские активисты устроили акцию в Варшаве перед зданием, где живут сотрудники посольства России. Дипломатов разбудили взрывами и сигналами тревоги. Об этом сегодня утром у себя Facebook рассказала лидер украинской диаспоры в Польше Наталка Панченко.
Она опубликовала соответствующее видео, на котором видно, как волонтеры стоят с большим плакатом Russia Terrorist State («Россия — государство-террорист»).
Акция началась около 6 утра, она сопровождалась звуками взрывов и сиреной.
«Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Так, как они будят украинцев уже девятый год», — написала Панченко.