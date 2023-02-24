Российских дипломатов в Варшаве напугали звуки сирены 24.02.2023, 13:54

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Поляки и украинцы устроили совместную акцию.

В годовщину вторжения, 24 февраля, польские и украинские активисты устроили акцию в Варшаве перед зданием, где живут сотрудники посольства России. Дипломатов разбудили взрывами и сигналами тревоги. Об этом сегодня утром у себя Facebook рассказала лидер украинской диаспоры в Польше Наталка Панченко.

Она опубликовала соответствующее видео, на котором видно, как волонтеры стоят с большим плакатом Russia Terrorist State («Россия — государство-террорист»).

Акция началась около 6 утра, она сопровождалась звуками взрывов и сиреной.

«Сегодня в Варшаве активисты разбудили российских дипломатов в 6:00 утра сиреной и звуками взрывов. Так, как они будят украинцев уже девятый год», — написала Панченко.

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