США официально объявили о военной помощи Украине на $2 миллиарда
- 24.02.2023, 13:58
Стало известно, что туда войдет.
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Что будет включать в себя новый пакет военной помощи США:
дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
ПТРК Switchblade 600;
ПТРК Altius-600 UAS;
БПЛА Jump 20;
средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;
средства разминирования;
оборудование для обеспечения защищенной связи;
финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
Как пишет The New York Times, в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.
«Сегодняшняя торжественная годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить нашу приверженность долгосрочной поддержке храбрых защитников Украины - и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.