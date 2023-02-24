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США официально объявили о военной помощи Украине на $2 миллиарда

  • 24.02.2023, 13:58
США официально объявили о военной помощи Украине на $2 миллиарда

Стало известно, что туда войдет.

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Что будет включать в себя новый пакет военной помощи США:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;

ПТРК Switchblade 600;

ПТРК Altius-600 UAS;

БПЛА Jump 20;

средства противодействия БПЛА и выявление средств радиоэлектронной борьбы;

средства разминирования;

оборудование для обеспечения защищенной связи;

финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.

Как пишет The New York Times, в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.

«Сегодняшняя торжественная годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить нашу приверженность долгосрочной поддержке храбрых защитников Украины - и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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