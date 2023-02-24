Диетолог рассказал, почему возникает неконтролируемая тяга к сладкому 24.02.2023, 14:00

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И как от нее избавиться.

Злоупотребление конфетами и пирожными грозит не только лишними килограммами, но и проблемами со здоровьем.

Причин, по которым возникает зависимость от сладкого, может быть множество. Одна из них — психологическая причина. Это компенсация плохого настроения или способ подавить негативные эмоции.

Об этом рассказала диетолог Людмила Паламарчук в Instagram.

Эксперты говорит, что такой механизм у многих сформирован еще с детства — если ребенок расстроен, его часто утешают сладким. Так называемые «сахарные качели» — тоже одна из причин тяги к сладкому. Это явление возникает, когда уровень глюкозы и инсулина постоянно прыгают вверх-вниз. В частности, после вкусностей сначала человеку хорошо, а когда уровень глюкозы под действием инсулина снижается, то организм начинает требовать снова.

Причиной тяги к сладостям может быть и наличие паразитов в организме. Врач объясняет, что для них глюкоза является одной из лучших питательных сред. В процессе своей жизнедеятельности они также приспособились и продуцируют нейротоксин, действующий на рецепторы и вызывающий голод в вечернее время.

Частой причиной зависимости от сладкого есть эмоциональный голод и скучная жизнь. Когда человек скучно, он начинает наполнять пустой желудок сладостями.

Избавиться от зависимости непросто, но под силу каждому. ВОЗ рекомендует ограничить употребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Чтобы достичь этого, диетолог советует сбалансировать питание, получая в необходимом количестве белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и клетчатка. Когда человек чувствует сытость, то о сладостях думает реже. Кроме того, важно найти занятие, которое будет вас отвлекать от мыслей о сладостях, говорит эксперт.

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