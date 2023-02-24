Похоронный марш по почившему «величию» 6 Телеграм-канал «Письма к дочери»

24.02.2023, 14:17

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Вместо Берлина — село Берховка Донецкой области.

Не так себе, конечно, в России представляли эту годовщину. Потому что ты может уже не помнишь, но ровно год назад они подавили украинское ПВО, уничтожили украинскую авиацию и нанесли тотальное поражение ВСУ на всех направлениях. И Харьков уже брали, и Чернигов, весь как один выходил встречать российские танки с цветами, и украинская армия им массово сдавалась в плен. Та украинская армия, которая уцелела после тотального разгрома. Ей потом по инерции наносили тотальное поражение каждый день еще как минимум месяц.

Я уже не говорю про президента Зеленского, который, по данным самых надежных источников, убегал из Киева то во Львов, то в Краков, а бывало вообще в Вашингтон. Что характерно, все это время, не выходя из бункера.

И главной темой для дискуссий был вопрос о том, позволить ли новому украинскому правительству просить о принятии себя внутрь России или не ждать пока попросят, а принять сразу. А танки, освободившиеся после взятие Киева, уже брали курс на Берлин, потому что Львов и Варшава были для них слишком мелкой и недостойной целью. Берлин, Париж и марш-бросок через Ла Манш, прихватив по дороге Аляску.

И вот совершенно непонятно, как из всех этих побед не получилось ни парада на Крещатике, ни пыльных комиссаров русского мира во Львове, ни слонов с магараджами. А получилась вместо них гордость за новые траншеи, вырытые в Луганской области и противотанковые заграждения на Брянщине.

Вместо Берлина — село Берховка Донецкой области. Еще оказалось, что российские войска, миротворствующие уже много лет в Приднестровье, больше не чувствуют себя в безопасности. И есть ощущение, что в случае с Приднестровьем все и правда может обойтись за три дня. В общем, вместо праздничных салютов — похоронный марш по своевременно почившему величию.

Не только новых геополитических высот не случилось, но и те, кого в России считали зоной своих естественных интересов обнаружили, что у них есть по этому поводу свое собственное мнение. На заседании ООН из всей коллективной безопасности в пользу России проголосовал один только младший белорусский союзник.

Хотя и младший союзник наверняка был бы рад проголосовать как-нибудь иначе, но ему геополитические грехи не позволяют. Потому что младший союзник начал уже подозревать о российским величии что-то нехорошее.

А ведь это тот самый союзник, который год назад отечески советовал «Володе Зеленскому» сдаваться, чтобы сохранить жизни. У младшего союзника Россия еще пока не может проиграть, но уже, видимо, не способна выиграть. Просто ему, в отличие от других, некуда деваться.

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