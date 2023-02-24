Испания предлагает новые визы для белорусов 4 24.02.2023, 14:12

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Опубликован список требований.

Для иностранцев, работающих удаленно с использованием компьютеров или других форм телекоммуникаций, Испания предлагает новую визу. Ее называют визой для «цифровых кочевников», пишет CNBC.

Визу могут выдать на срок до 5 лет.

Кандидаты должны:

— быть гражданами стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, включающую страны Европейского союза, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию;

— быть самозанятыми или нанятыми компанией, действующей за пределами Испании;

— не иметь судимостей в течение пяти лет до подачи заявления;

— иметь медицинскую страховку в компании, работающей в Испании;

— иметь высокую квалификацию и стаж работы.

Ежемесячный доход для такой визы должен в два раза превышать минимальную заработную плату в Испании (1260 евро в месяц).

Чтобы эту визу дали членам семьи, заявитель должен предъявить дополнительные 75% от месячной минимальной заработной платы в стране, или на 950 евро больше дохода в месяц. На следующего члена семьи нужно будет иметь плюс 25% дохода от минималки.

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