Испания предлагает новые визы для белорусов

Испания предлагает новые визы для белорусов4
- 24.02.2023, 14:12
- 9,000
Опубликован список требований.
Для иностранцев, работающих удаленно с использованием компьютеров или других форм телекоммуникаций, Испания предлагает новую визу. Ее называют визой для «цифровых кочевников», пишет CNBC.
Визу могут выдать на срок до 5 лет.
Кандидаты должны:
— быть гражданами стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, включающую страны Европейского союза, Исландию, Лихтенштейн и Норвегию;
— быть самозанятыми или нанятыми компанией, действующей за пределами Испании;
— не иметь судимостей в течение пяти лет до подачи заявления;
— иметь медицинскую страховку в компании, работающей в Испании;
— иметь высокую квалификацию и стаж работы.
Ежемесячный доход для такой визы должен в два раза превышать минимальную заработную плату в Испании (1260 евро в месяц).
Чтобы эту визу дали членам семьи, заявитель должен предъявить дополнительные 75% от месячной минимальной заработной платы в стране, или на 950 евро больше дохода в месяц. На следующего члена семьи нужно будет иметь плюс 25% дохода от минималки.