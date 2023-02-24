Украинские пограничники мощно ударили из минометов по оккупантам в Бахмуте 1 24.02.2023, 14:44

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Украинские военные продолжают наносить удары по вражеской пехоте в Бахмуте (Донецкая область), несмотря на постоянные «прилеты» по городу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Пограничники-минометчики бьют по пехоте врага и помогают собратьям отбивать штурм, несмотря на «прилеты», - говорится в сообщении ведомства.

На видео, снятом пограничниками, видно, что украинские военные ведут огневую работу по оккупантам, и через некоторое время по минометной позиции враг наносит ответный удар. Однако, несмотря на это, бойцы ГПСУ продолжают свою боевую задачу.

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