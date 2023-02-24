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Очередь из фур на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась в десять раз

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  • 24.02.2023, 14:50
  • 6,408
Очередь из фур на въезд в ЕС из Беларуси увеличилась в десять раз

Что происходит в пунктах пропуска.

Обстановка с очередями на границах Беларуси и Евросоюза ухудшилась, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета.

В ведомстве сообщают, что теперь самым загруженным на въезд в Евросоюз стал маршрут через польский пункт пропуска «Кукурыки».

Больше фур стало и на литовском направлении. Перед пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Лаворишкес» («Котловка») собралось более трехсот грузовых машин.

Больше всего легковых авто скопилось перед польским пунктов пропуска «Тересполь».

Как сообщал сайт Charter97.org, 10 февраля власти Польши закрыли погранпереход на границе с Беларусью «Бобровники» в «интересах государственной безопасности». Об этом решении было объявлено на следующий день после того, как белорусский суд приговорил журналиста Анджея Почобута к восьми годам тюрьмы.

14 февраля Литва подтвердила закрытие железнодорожного пункта пропуска Стасилас — Бенякони на границе с Беларусью. Это решение было принято «в связи с большими потоками контрабанды, перевозимой поездами из Беларуси, и связанной с этим повышенной угрозой национальной безопасности Литвы».

Закрытие Польшей и Литвой пунктов пропуска на границе с Беларусью бьет по контрабанде и не дает зарабатывать приближенным к Лукашенко. 

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