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«Ник и Майк»: Генералы хунты покрыли себя несмываемым позором

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  • 24.02.2023, 15:01
  • 7,386
«Ник и Майк»: Генералы хунты покрыли себя несмываемым позором

Все они знали.

Год с момента подлой атаки на Украину. Появляется все больше и больше свидетельств, что генералитет хунты знал о готовящейся войне. Но ничего не сделал, чтобы ее предотвратить, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В свете рассказа главы погранслужбы Сергея Дейнеко о последней очной беседе с Лаппо (председатель погранкомитета Беларуси - ред.) за несколько дней до вторжения 30 серебренников и подпись «с презрением» заиграли новыми красками. И это все оттенки коричневого.

Все они знали. Все эти вольфовичи, хренины и прочая шваль в высоких погонах. Разговаривать там не о чем и не с кем. Давайте отбросим эти иллюзии. О том, что «не разобрались» или «просто выполняли приказ». В 2020 году они позволили карателям воевать со своим народом, а некоторые еще и поучаствовали в этом. В феврале 2022 года они спокойно разрешили напасть на соседнюю страну, оказали содействие и продолжают помогать оккупантам.

Год армия хунты покрывает себя несмываемым позором. Продолжает повторять кремлевские нарративы и всячески помогать главному агрессору. Не вступили в сухопутную операцию разбивается тезисом о том, что не предотвратили ее. Даже не сообщили. Аналогичным образом разваливается чушь о «превентивном ударе по четырем позициям», который опередил замыслы противника на несколько минут.

За год планы в головах генералов хунты трансформировались от «Киева за три дня» до «как бы отмазаться от трибунала». И если в России вчера еще активно праздновали, то в Беларуси мощно поздравлять друг друга с 23 февраля постеснялись. Ленты не пестрили дурацкими открытками и четверостишиями. В основном, правда, не потому что «вот теперь разобрались», а потому что не хочется выставлять на показ свою причастность к военным преступлениям без срока давности.

Год позора не закончится завтра. Но он обязательно закончится.

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