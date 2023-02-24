Путин просчитался в Молдове 4 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

24.02.2023, 15:12

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План «Кишинев за три дня» обернется против Кремля.

Год назад Путин собирался «взять Киев за три дня». В последние месяцы было много разговоров о том, что он может повторить попытку. Причем все эксперты оценивали шансы нового российского наступления на Киев крайне скептически. Но, с другой стороны, желание Путина устроить себе подарок на годовщину вторжения 24 февраля никто не отменял. Поэтому не удивительно, что недавно стало известно о планах хозяина Кремля порадовать себя переворотом в Молдове.

Власти Молдовы уже отреагировали на эту угрозу сменой правительства. 16 февраля парламент утвердил его новый состав. По предложению президента Майи Санду новым премьером стал беспартийный Дорин Речан, который в 2012-2015 гг. был министром внутренних дел.

17 февраля, на следующий же день после избрания на пост главы правительства, Речан заявил с телеэкранов, что «существует реальная опасность эскалации военных или гибридных операций в Молдове». И он прямо обвинил в этом Кремль: «В Молдове у нас идет гибридная война, где Москва пытается обратить вспять демократические процессы и европейский курс».

Новые подробности от Зеленского

Скандал вокруг планов Путина в Молдове получил новое дыхание 20 февраля, когда итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью с Владимиром Зеленским. В интервью было много интересных моментов, не случайно немецкая газета Die Welt дала полный его перевод. Но сейчас нам важен фрагмент о Молдове.

«Мы получили информацию от наших спецслужб, что Россия хочет воспользоваться моментом и сменить руководство Молдовы. Мы передали эту информацию президенту Майе Санду. Вскоре это подтвердили и европейские страны. Все это россияне планировали давно. Однако у Молдовы и России нет общей границы. Так как же им осуществить свой план? Как они могут отправить туда войска и свою технику? Для этого россиянам нужны аэропорты. Однако в Молдове есть только один аэропорт, в столице Кишиневе. Поэтому им придется использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья», — рассказал Зеленский.

Эти его слова быстро растиражировали кишиневские медиа. 21 февраля премьер Молдовы Речан подтвердил рассказ Зеленского и добавил, что захват аэропорта — не единственный вариант планов Кремля. «Есть еще несколько сценариев дестабилизации», — подчеркнул он.

Двусмысленный указ

Нагнетанию страхов поспособствовал обнародованный 21 февраля указ Путина, согласно которому утратил силу его указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» от 7 мая 2012 г. В отмененном указе была фраза «продолжать активно участвовать в поиске путей решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого статуса Приднестровья». Поэтому кишиневские медиа расценили отмену указа как публичный отказ от уважения территориальной целостности Молдовы.

Конечно, это очень наивная реакция. Путин плюет на любые свои обязательства, поэтому отказ от них фактически ничего не меняет.

Но в данном случае, скорее всего, у Путина был другой мотив. В злополучном указе 2012 года шла речь не только о Молдове, но и о разных других российских интересах, в том числе о необходимости «обеспечивать последовательную реализацию Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года». В своем послании к федеральному собранию 21 февраля Путин заявил о приостановлении участия РФ в этом договоре (а на следующий день госдума приняла соответствующий закон). И отмена указа была вызвана, по-видимому, именно этим обстоятельством, а не желанием напугать Кишинев.

Кому кого бояться

Тем не менее, это не означает, что угроза Молдове от Путина рассосалась. Приведем оценку военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, известного также как Злой Одессит. Приднестровская группировка (российские войска плюс вооруженные формирования т.н. ПМР) постоянно находится в состоянии повышенной боевой готовности, поэтому при необходимости за три дня может без труда быть приведена в боевой порядок. Ее ударный ресурс — до 9 тысяч бойцов, и этого «достаточно для разрезания Молдовы на две части и выхода на Кишинев». Поэтому, если планы Кремля включают столкновение только с молдавской армией и силами правопорядка, то «безусловно, все шансы успешной реализации данного, уже не гибридного проекта у них есть», — отмечает Коваленко.

Но он сразу же уточняет, что молдавским войскам могут помочь украинские. И тогда события будут развиваться совсем иначе. По его оценке, тем украинским войскам, которые сейчас сосредоточены в Одесской области, для полной зачистки Приднестровья понадобится до двух-трех недель.

Период тектонических сдвигов

В интервью La Repubblica Зеленский подчеркнул, что Майя Санду никогда не просила его о помощи, но «Украина всегда будет готова помочь Молдове». Понятно, что если Кишинев обратится с официальной просьбой о помощи, то Киев не оставит это без внимания.

Вполне вероятно, что все возможные сценарии уже обсуждены Кишиневом, Киевом и Вашингтоном. Напомним, что Зеленский 20 февраля принимал в Киеве Джо Байдена, а на следующий день Байден в Варшаве провел переговоры с Санду. И в своей варшавской речи президент США очень тепло упомянул о Молдове и ее президенте: «Решимость народа Молдовы жить свободно принесла ему независимость и поставила его на путь членства в ЕС. Президент Санду сегодня здесь. Я горжусь тем, что стою рядом с вами и свободолюбивым народом Молдовы. Подарите ей аплодисменты».

Наконец, нужно отметить перемены в риторике официального Кишинева. Похоже, Санду именно сейчас разглядела для себя окно возможностей. И об этих возможностях прямо говорит ее новый премьер-министр Речан. В своем телеобращении 17 февраля он заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризовать «путем вывода российских войск и демилитаризации тамошнего населения». «Во главе угла стоит демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но в какой-то момент это будет решено. Мы находимся в периоде геополитических тектонических сдвигов, и в этих условиях, я уверен, все стороны поймут, что это необходимо сделать», — отметил премьер.

Поэтому, с точки зрения логики, Путину сейчас нет никакого смысла затеивать переворот в Молдове. Эффект внезапности утрачен, молдавские власти успели подготовиться к разным вариантам, военным и гибридным. Но у Путина своя, альтернативная логика. Поэтому нельзя исключать, что он все же попытается «взять Кишинев за три дня» — и тем самым даст Молдове повод демилитаризовать Приднестровье.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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