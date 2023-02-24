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В городе древних шумеров раскопали роскошный царский дворец

  • 24.02.2023, 15:13
  • 1,796
В городе древних шумеров раскопали роскошный царский дворец
иллюстрационное фото

В помещениях обнаружили редчайшие артефакты.

Международная команда археологов впервые после продолжительной паузы провела полномасштабные раскопки в древнем шумерском городе Гирсу, расположенном на юге Ирака. В результате археологам удалось обнаружить остатки дворца царей.

Об открытии сообщает Heritage Daily.

Руины царского дворца были обнаружены в провинции Ди-Кар. В древности здесь располагался важный центр шумерской цивилизации - город Гирсу. Считается, что он был основан около 2900 года до нашей эры и заметно развивался и рос последующие шесть веков. Около 2335 года до нашей эры Гирсу стал столицей Лагашского царства и окончательно превратился в крупный административный центр в период правления царя Ура III (2112-2004 гг. до н.э.).

Гирсу был открыт в XIX веке, а первые раскопки были проведены здесь в 1880-х годах французским археологом Эрнестом де Сарсеком. Именно тогда была обнаружена знаменитая Стела стервятников. И вот только сейчас археологам удалось раскопать крупный участок, состоящий из двух больших курганов. Один возвышается над равниной примерно на 15 метров, второй - на 16 метров.

Раскопки затрудняло то, что курганы были повреждены - столетиями их грабили мародеры, которые затем продавали ценные артефакты на черном рынке. Однако в новом исследовании ученые применили технологию дистанционного зондирования. Оно выявило обширный комплекс нетронутых архитектурных остатков, которые находились под поверхностью.

В ходе полевых исследований эти руины были раскопаны. В результате взору археологов предстали остатки великолепного царского дворца, построенного в основном из сырцового кирпича. В помещениях также было обнаружено 200 древних клинописных табличек с административными записями.

Кроме того, археологи раскопали главное святилище великого шумерского бога Нингирсу, по имени которого город и получил свое название. Оно было расположено в священном районе под названием Урукуг. Святилище носило название Энинну, что в переводе означало «Белая птица грома». Его почитали как один из самых важных храмов Месопотамии.

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