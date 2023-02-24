Мошенники в Беларуси придумали новую схему 24.02.2023, 15:43

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Звонят под видом экстренных служб.

Оригинальный вид мошенничества набирает обороты в Беларуси. Жителям звонят под видом экстренных служб, сообщает МВД.

«Злоумышленники используют номера, внешне похожие на короткие номера экстренных служб. Вместе с тем в них присутствуют дополнительные символы или иные цифровые обозначения», — объяснили в ведомстве.

Звонящие побуждают жертв назвать реквизиты платежной карты, взять кредит, перевести деньги на другой счет под предлогом того, что предыдущий якобы скомпрометирован, и так далее. Выполнив требования «должностных лиц», люди теряют деньги.

В МВД подчеркивают, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни сотрудники банков не совершают подобных звонков и не пишут в мессенджерах, не склоняют к передаче персональной информации или совершению действий с картами и счетами. При поступлении таких звонков их надо сразу заканчивать.

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