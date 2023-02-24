Газманов нелепо «оправдался» за свой позор на концерте в Лужниках 3 24.02.2023, 15:37

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Артист пояснил, почему заклеил логотип «Prada» на куртке.

Поклонник войны и путинского режима российский певец Олег Газманов объяснил, почему заклеил логотип «Prada» во время выступления в Лужниках.

На концерте он выступал в куртке итальянского бренда за $5000, однако сам логотип был заклеен.

В комментарии Telegram-каналу «Baza» он заявил, что вынужден был заклеить бренд, потому что на телевидении есть правило - не рекламировать названия фирм.

«И я с этим согласен», - заявил Газманов.

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