Газманов нелепо «оправдался» за свой позор на концерте в Лужниках

Газманов нелепо «оправдался» за свой позор на концерте в Лужниках3
- 24.02.2023, 15:37
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Артист пояснил, почему заклеил логотип «Prada» на куртке.
Поклонник войны и путинского режима российский певец Олег Газманов объяснил, почему заклеил логотип «Prada» во время выступления в Лужниках.
На концерте он выступал в куртке итальянского бренда за $5000, однако сам логотип был заклеен.
В комментарии Telegram-каналу «Baza» он заявил, что вынужден был заклеить бренд, потому что на телевидении есть правило - не рекламировать названия фирм.
«И я с этим согласен», - заявил Газманов.