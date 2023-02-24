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Плохой фокус

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 24.02.2023, 15:46
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Плохой фокус

Китайские «мирные пожелания» невозможно принимать всерьез.

У Китая нет плана, который мог бы послужить инструментом для завершения боевых действий в Украине. О нем объявлялось на Мюнхенской конференции, напускался туман. Товарищ Вань И встречался с Кулебой и Путиным. Все это оказалось разновидностью бесконтактного китайского упражнения.

То, что предложено Пекином – пожелания и рассуждения, еще раз подчеркивает несоответствие экономической мощи Китая и его роли в мировой политике. Огромный неповоротливый динозавр с маленькой головой.

Быть глобальным лидером Пекин не способен. Ему нечего сказать миру. В отличие от США и Европы. Которые не просто говорят, но и подкрепляют идеи свободы и демократии реальными ресурсами.

С другой стороны, бессодержательная болтовня Китая преследует цель не разрешить конфликт, а показать миру озабоченность и конструктивность. Но это не получится. Плохой фокус.

Китайские пожелания невозможно принимать всерьез. Это не политика, не деловой разговор. «Это какой-то позор», - как говорил товарищ Швондер.

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