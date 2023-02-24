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Под Минском продают стильный дом за полмиллиона долларов

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  • 24.02.2023, 15:51
  • 1,414
Под Минском продают стильный дом за полмиллиона долларов

Хозяева готовы отдать его со всей мебелью и техникой.

В Колодищах выставили на продажу стильный дом с оригинальным фасадом в скандинавском стиле. За него хотят пол миллиона долларов, пишет площадка о недвижимости realt.by.

Дом находится в новой части Колодищей, которую по привычке называют «Полигон». На самом деле это сейчас один из самых современных поселков в пригороде Минска.

Над проектом дома работал дизайнер-архитектор, все продумано до мелочей. Его площадь 203,9 м2, два этажа, на участке также гостевой дом, который выполняет функцию бани, его площадь 76 м2. Здесь же находится крытая терраса с печью-барбекю. Размер участка 15 соток.

Основное отопление на газу, но для создания уютной домашней атмосферы есть камин на дровах. Внутри дома хороший ремонт, дорогая новая мебель и техника, которую прежние хозяева готовы оставить новым владельцам.

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