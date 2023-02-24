Еще один банк прекратил открывать счета для белорусов в евро 24.02.2023, 15:56

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Ограничение ввели с 24 февраля.

«СтатусБанк» приостановил возможность открывать расчетные банковские счета в евро. Ограничение ввели с 24 февраля. Причины такого решения финучреждение не сообщает.

Ограничения затронули в том числе счета, доступ к которым обеспечивается при использовании платежных карточек.

«К ранее открытым текущим счетам в евро можно перевыпускать платежные карты либо выпускать дополнительные, если это предусмотрено», — сообщает банк.

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