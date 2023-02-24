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Российские военные пытались захватить заправку под Гомелем

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  • 24.02.2023, 16:06
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Российские военные пытались захватить заправку под Гомелем

Малоизвестные истории первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сегодня исполняется год, как РФ напала на Украину с территории Беларуси. 24 февраля 2022 года из-за репрессий режима Лукашенко в нашей стране практически не осталось независимых журналистов, поэтому информация о военных событиях на территории Гомельщины стала доступной благодаря обычным гражданам.

«Флагшток» подготовил подборку малоизвестных и резонансных историй, которые связаны с действиями российских военных на территории Гомельщины. Все комментарии граждан анонимные, так как их авторы могут подвергнуться преследованию со стороны режима Лукашенко.

Аэропорт-морг

Предвестником войны стал уход из гомельского аэропорта российского перевозчика Nordwind Airlines. В начале декабря 2021 года компания без объяснения причин отменила рейсы Гомель-Москва-Гомель. В январе 2022 года аэропорт стал принимать военно-транспортные самолеты, а также суда командования ВКС РФ.

Источник Флагштока, знакомый с ситуацией, сообщал, что 21 февраля аэропорт полностью перешел под контроль российских военных.

«Таможня, погранцы, кто там базировался, отправлены в отпуска. Весь гражданский персонал отправлен в отпуск на две недели».

По сообщению источника Флагштока в управлении здравоохранения Гомельской области, 28 февраля на территории гомельского аэропорта был оборудован госпиталь для оказания медпомощи военным РФ и размещения трупов. Убитые и раненные российские военные размещались в зданиях аэропорта. Их вывозили на военно-транспортных самолетах Ил-76 в РФ.

Многочисленные фотографии и видеозаписи выезжающей военной техники от аэропорта указывают, что кроме перевозки груза «200» и груза «300», через гомельский аэродром доставлялась бронированная техника и боеприпасы на нужды армии-агрессора.

Кроме того, аэропорт использовался для запусков беспилотников для разведки и ракетных ударов по территории Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину читатели Флагштока сообщали о задержаниях силовиками работников гомельского аэропорта. Данную информацию подтвердить не удалось.

Обстрелы Украины с огородов приграничных белoрусских деревень

Утром, 24 февраля, обстрелы территории Украины велись прямо с огородов приграничных деревень Гомельского и Добрушского районов, территории Чернобыльской зоны. Обстрелы предшествовали сухопутному вторжению российских военных.

Звуки стрельбы были слышны в Добруше и приграничных деревнях примерно с 6 до 8 утра. После местные жители наблюдали передвижение колонн российской техники в направлении беларусско-украинской границы.

Читатели Флагштока сообщали, что в некоторых приграничных деревнях началась эвакуация.

Утром, 24 февраля, Государственная приграничная служба Украины подтвердила информацию об атаках на пограничные украинские наряды и пункты пропуска в Черниговской и Житомирской областях с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

В то же время власти Гомельщины через свои каналы заявляли, что в приграничных деревнях области «все спокойно». А в одной из публикаций газета «Маяк» Гомельского райисполкома рассказала, что «в приграничном с Украиной Марковичском сельсовете люди и учреждения живут и работают в обычном режиме». К публикации прилагались фото из деревни, на которых были видны следы гусениц военной техники.

Пьяные российские военные пытались захватить белoрусскую заправку

9 апреля 2022 года милиция использовала оружие, чтобы остановить российский УАЗ под Речицей — у автомобиля было пробито колесо. Джип был без регистрационных номеров и с обозначением российских агрессоров в виде буквы «V».

Источник Флагштока, знакомый с ситуацией, сообщил, что в автомобиле находились военные в нетрезвом состоянии.

Другой источник Флагштока по истечении некоторого времени сообщил о похожем происшествии. Примерно в то же время на выезде из Гомеля на Речицу два пьяных российских военных пытались купить алкоголь на одной из заправок, грозя продавщице оружием.

«Она нажала тревожную кнопку. Приехал департамент охраны, и орки начали в них целиться. Был вызван омон и только тогда, вроде бы, удалось их заломить».

Никакой информации о подобных происшествиях официальные органы Беларуси не публиковали.

15 февраля 2023 года руководитель ГАИ Гомельской области сообщил о «пике аварийности» в начале 2022 года — это время массового передвижения российской военной техники по Гомельщине во время наступления РФ на Украину и последующего отступления. Как минимум два ДТП с участием российской военной техники в 2022 году были с человеческими жертвами: 28 декабря погиб житель Гомеля Сергей Коломиец, 1 апреля погиб житель Речицы Денис Радченко. В своих сводках МВД не информирует о привлечении военных-водителей к ответственности за ДТП.

Российские военные получили лучевую болезнь под Чернобылем?

Местные жители приграничных с Украинай населенных пунктов рассказали Флагштоку, что перед наступлением много кто среди российских военных не знал куда их привезли:

«Очень удивлялись, когда узнавали, что в Беларуси. Ехали, например, в Брагин, Хойники, а когда узнавали, что это Чернобыльская зона — матерились. Возмущались: «Это ж надо, с Дальнего Востока и в Чернобыль". Говорили, что воевали на Донбассе и в Сирии, что ждут приказа, чтобы "х...м п...ы навалять».

24 февраля российские военные с территории Гомельщины вторглись в Украину и захватили Чернобыльскую АЭС. Это привело к огромным рискам. 25 февраля Украина потеряла управление автоматической системой контроля радиационной обстановки.

Провалив наступление на Украину, 31 марта военные РФ покинули территорию ЧАЭС.

Санитарные ПАЗики около Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле

Первые слухи о том, что российские солдаты получили облучение в Чернобыле, появились в конце марта после публикации в сети фотографий с российскими санитарными ПАЗиками около Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Источник Флагштока из системы здравоохранения опроверг эту информацию, так как прибытие спецтранспорта было связанно с доставкой раненых российских солдат, которых тогда лечили в РНПЦ, а также трупов российских солдат во временный морг на территории медицинского учреждения.

«При поступлении [российских военных в РНПЦ], радиационные показатели не снимают, опрос военных не проводят, анализы на облучение радиацией не проверяются в лабораториях», — сообщал источник.

Однако 12 апреля тот же источник сообщил, что в РНПЦ на специальное обследование все же доставили 22 военнослужащих РФ, из которых двое имели симптомы радиационного облучения. Они находились на специализированном обследовании. Сообщалось, что накануне в медучреждении «работало» КГБ.

Позже Флагшток попытался узнать о судьбе солдат, которые предположительно могли получить облучение. Специалист из системы здравоохранения сообщил, что обследование военных «проводили на аппарате персонально врачи РФ, результаты в единую базу не вносили» — они остались неизвестны.

Что касается госпитализированных с признаками радиационного облучения, вероятно, речь шла о тех солдатах, которые находились во время оккупации приграничья Украины вблизи Чернобыльской АЭС. После отступления РФ стало известно о фортификационных сооружениях, которые российские военные копали прямо в «Рыжем лесу» — самом загрязненном во всей зоне отчуждения. Сообщалось, что в этой зоне происходили пожары и военные могли получить значительные дозы облучения.

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