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На стройке в Бресте рабочие обнаружили боевой арсенал

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  • 24.02.2023, 16:26
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На стройке в Бресте рабочие обнаружили боевой арсенал

Среди боеприпасов — снаряды, гранаты, взрыватели.

В Бресте на стройке рабочие обнаружили боевой арсенал, сообщает БелТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Во время производства работ на территории одной из промышленных зон в Ленинском районе города строители откопали старые боеприпасы. На место незамедлительно выехали военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 и сотрудники районного отдела милиции.

Потенциально опасную территорию оперативно перекрыли и обследовали. Военнослужащие обнаружили еще 98 аналогичных боеприпасов, в том числе - снаряды, гранаты, взрыватели. Все они относятся ко времени Великой Отечественной войны. Боеприпасы уничтожены.

В УВД напоминают: при обнаружении боеприпасов следует сообщить об этом в милицию. Ни в коем случае нельзя прикасаться к опасным предметам. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

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