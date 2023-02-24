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Швеция поставит Украине десять танков Leopard 2

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  • 24.02.2023, 16:27
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Швеция поставит Украине десять танков Leopard 2

Стокгольм готовит новый пакет поддержки для ВСУ.

Швеция объявила о желании помочь Украине танками и поставить десять Leopard 2

Об этом информирует Spiegel Online.

В Стокгольме хотят предоставить Украине в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для оснащения двух танковых батальонов.

Швеция поначалу не подтверждало эту информацию сегодня утром, однако днем в Минобороны заявили об объявлении пакета поддержки для украинской армии.

Сообщается, что танки Leopard, которые в Швеции называют Stridsvagn, могут использоваться в первую очередь в качестве дополнения к комплекту танков, которые Германия сейчас собирает для Украины.

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