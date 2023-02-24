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В Могилеве дороги настолько скользкие, что автомобили не могут даже затормозить

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  • 24.02.2023, 16:49
  • 2,438
В Могилеве дороги настолько скользкие, что автомобили не могут даже затормозить

Жители города пожаловались на коммунальщиков.

Могилевчане сегодня жалуются на слишком дороги как в самом Могилеве, так и в пригороде. Об этом пишет телеграм-канал «Magilev.by».

Например, могилевчанка Наталья рассказала, что еле проехала на своем автомобиле на спуске с улицы Автозаводская на Локомобильную.

«Час поднималась наверх, посыпая солью дорогу. Высыпала 19 пакетов соли, чтобы вскарабкаться. Опоздала на работу, подвела людей. У нас в городе проблемы с солью и песком? Или здесь хромает чья-то ответственность?» — задалась вопросом Наталья.

Еще одна Наталья обратила внимание на слишком скользкую дорогу из деревни Лотва в Могилев.

«Я сегодня ехала из деревни в город — поседела, наверное, за это время. Такое чувство, что едешь по катку… Но мы еще ладно. Каждый день по этой дороге ездит школьный автобус с детьми. Очень страшно за них! Неужели с утра эту дорогу, от поворотки трассы на Лотву, нельзя посыпать?!» — говорит Наталья.

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