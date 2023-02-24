Ответ Китаю 1 Дмитрий Тузов

24.02.2023, 16:48

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Дмитрий Тузов

Как согласуется китайский план мира с российским планом войны.

Из мирного плана КНР ясно, что их волнует то, о чем не беспокоятся их друзья в России: производственные цепочки и чтобы зерно из Украины можно было вывозить. То есть китайцев беспокоят проблемы собственной экономики

Россия

У россиян другие задачи — они озабочены вопросами «величия», которое измеряют не экономикой, а количеством захваченных территорий. Пусть и тотально разрушенных, как Мариуполь, Рубежное или Северодонецк. Главное для России — не люди, которых они убивают, и не города, которые россияне разрушают. Главное для возглавляемой кагэбистом России — величие и «доблесть оружия». И чтобы концерт с газмановым, охлобыстиным и дюжевым на красной площади по расписанию проходил.

У россиян нет экономики, как в Китае, которая могла бы что-либо производить для мирового рынка. Все, что они могут продавать, — это природные ресурсы собственной страны. То есть то, что выкопают или выкачают из земли. Или вырубают топорами где-нибудь в сибирских лесах. Даже с продажей оружия у россиян теперь есть проблемы: война в Украине привела к тому, что Московия теряет даже традиционные рынки сбыта своих железяк.

Поэтому Москва продолжает настаивать на своем геополитическом «величии». Путин не собирается сворачивать обманку в виде «СВО» и продолжает, подобно Саддаму Хусейну, оправдывать нападение на соседнюю страну. И, подобно Гитлеру, очаровывать внутреннюю российскую публику докладами о километрах новопостроенных российских дорог, ведущих… в Казахстан. На месте казахов я бы напрягся, поскольку рано или поздно по этим дорогам поедут российские танки.

Между прочим, все эти рассказы для российской аудитории о строительстве новых больниц и магистралей сопровождаются тотальным разрушением российской армией ряда украинских городов — вместе с больницами, школами и всей гражданской инфраструктурой… Цинизм высшего образца.

Китай

У КНР другие проблемы. Китаю есть что терять. Они хотят и деньги зарабатывать, и «производственные цепочки» сохранить, не испытывать нехватки зерна для себя и своих друзей в Африке, не потерять рынки и свою главную сырьевую базу в виде РФ сохранить. Слишком много задач. Но ведь и страна большая, и возможностей хватает. Поэтому сообщение журналистов немецкого издания Шпигель о переговорах россиян с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о поставках дронов-камикадзе и комплектующих к ним и к истребителям Су-27 под видом запчастей к гражданским самолетам выглядит тревожно.

К сожалению, нельзя исключать, что Китай попытается поддержать свою российскую базу. Подбросить, так сказать, «дровишек» в пламя разожженной россиянами войны. Но сделать это так, чтобы этого никто не заметил. Ну или почти никто. Под сопровождение миротворческих заявлений и обнародование «мирного плана». И если такой план партнерства с путинской Россией у Пекина есть, он должен получить четкий ответ от стран, на рынках которых китайцы хотят и дальше зарабатывать деньги, что такое совместительство невозможно. И стабильность «промышленных цепочек и цепочек поставок» будет утрачена. Вряд ли в Пекине отважатся на экономическое самоубийство, которое уже совершила Россия в политическом, военном и нефтегазовом секторах. Вряд ли Китай планирует следовать за своими младшими партнерами в Кремле в пропасть.

Дмитрий Тузов, nv.ua

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