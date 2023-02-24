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«Житель планеты розовых пони»: Гиркин высмеял Медведева

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  • 24.02.2023, 16:54
  • 4,888
«Житель планеты розовых пони»: Гиркин высмеял Медведева
Дмитрий Медведев

Военный преступник не верит в победу РФ.

Военный преступник Игорь Гиркин (Стреков) резко отреагировал на новый перл одиозного зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева по поводу войны с Украиной. Он не верит в то, что России удастся одержать победу в этой так называемой «СВО».

С комментарием Стрелков выступил на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Кремлевский «ястреб» Медведев по случаю годовщины агрессии дал понять, что война в ближайшее время не закончится. При этом он высказал уверенность, что РФ выйдет из этой авантюры победителем, захватив территории соседней страны.

Стрелков усомнился, что это заявление может воплотится в реальность.

«Тот случай, когда лучше бы эту новость вообще не читал, поскольку то, в чем уверяет Лунтик, обычно выходит строго наоборот», - написал военный преступник.

Вместе с тем, отметил он, Медведев стал единственным высокопоставленным чиновником России, который вообще упомянул о годовщине. Диктатор РФ Владимир Путин не намерен выступать с заявлением по этому поводу, что уже подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Только он (Медведев - ред.) из жителей Планеты Розовых Пони осмелился напомнить населению Российской Федерации, что сегодня исполнился ровно годик нашей изумительно осуществляемой СВО», - написал Стрелков.

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