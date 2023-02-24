Губернатор Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, попал в больницу

Губернатор Белгородской области РФ, которая граничит с Украиной, попал в больницу2
- 24.02.2023, 16:58
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Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков находится под присмотром врачей, в ближайшее время его должны выписать. Об этом сам губернатор рассказал в своем Telegram-канале.
«Нахожусь под присмотром врачей. Отпустят домой сегодня-завтра. Слишком много работы — некогда болеть», — написал он.
При этом губернатор не рассказал, по какой причине ему понадобилась помощь врачей.
Ранее росСМИ написали, что Гладкова госпитализировали из-за пищевого отравления. По данным журналистов, врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести.
Гладков написал лишь, что «ничего критичного нет».