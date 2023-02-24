Диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля 24.02.2023, 17:08

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Любимое многими блюдо богато калием.

Как правило, те, кто стремятся к стройности, исключают из рациона картофель. В его клубнях содержится много крахмала, что отрицательно сказывается на фигуре. Однако диетолог Татьяна Залетова уверяет, что отказываться от сытного блюда не стоит. Можно приготовить картофель так, чтобы он приносил только пользу.

Идеальным способом приготовления специалист назвала варку картофеля в мундире или запекание. А молодой картофель можно просто сварить и есть с кожурой. У более старых клубней кожура ядовита, поэтому от нее лучше избавляться.

Любимое многими блюдо богато калием, поэтому картофель должен присутствовать даже в меню худеющих. «Он служит источником ценных минералов и витамина B6 (пиридоксина), которого в картошке примерно 15% суточной нормы», — отметила специалист.

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