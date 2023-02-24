На «Гродно Азот» остановился цех 1 24.02.2023, 17:11

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На предприятии говорят о технической неисправности датчика.

Утром 24 февраля по технологическим причинам был остановлен цех карбамид-3 «Гродно Азот». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В официальном сообщении говорится, что цех был остановлен из-за технической неисправности датчика в системе контроля защиты электродвигателя котельной установки, которая была оперативно и в штатном режиме устранена.

«Цех карбамид-3 восстановит свою работу в течение суток, пусковые операции проводятся в настоящее время в соответствии с установленным регламентом», — сообщили в пресс-службе.

Представители предприятия уверяют, что здоровью и жизням жителей города ничего не угрожает.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в Литве задержали двух человек, причастных к контрабанде удобрений с «Гродно Азота».

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