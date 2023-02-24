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Украинский политик раскрыл вероятный сценарий ликвидации Путина

  • 24.02.2023, 17:25
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Украинский политик раскрыл вероятный сценарий ликвидации Путина

Хозяина Кремля могут убрать во время массовых мероприятий.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Украины Георгий Тука оценил вероятность ликвидации Западом президента РФ Владимира Путина, который развязал кровавую войну с Украиной.

«Очень трудно взять на себя ответственность за такое политическое решение. Все-таки подавляющее большинство стран Запада исповедует цивилизованные методы борьбы. Они видят дальнейшую судьбу Путина как преступника, которого будет судить трибунал», - подчеркнул он в ходе чата на «Главреде».

Эксперт уверен в том, что физическое уничтожение Путина воспринимается Западом как акт террора.

«Взять на себя ответственность за такое решение ни один из руководителей европейских стран, я убежден, не готов. Мы сейчас не оцениваем, хорошо это или плохо – речь идет лишь о возможности дать команду о подготовке. Ведь мы живем в таком мире, где ничего тайного не существует, поэтому рано или поздно информация о подготовке такой операции будет известна мировому сообществу, и это может положить конец репутации любого политика, который осмелится дать такой приказ. Это главная причина», - отметил он.

Собеседник не исключил, что с технической точки зрения ликвидацию Путина можно было бы устроить во время каких-то массовых мероприятий.

«А вот что касается политического решения и политической воли – очень трудно решиться на такой шаг», - добавил Тука.

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