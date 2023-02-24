Советник Офиса Зеленского рассказал о «компромате» на Лукашенко 4 24.02.2023, 17:33

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Все заявления белорусского диктатора записываются.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для «24 канала» заявления Лукашенко о его роли в попытках начать переговоры между РФ и Киевом.

«Он там в очередной раз рассказывал о том, что какие-то генералы из Украины звонили по телефону ему в первые дни полномасштабного вторжения и почти на коленях, не знаю, как он увидел это по телефону, просили остановить его эту войну

Именно поэтому он позвонил президенту Зеленскому и уговорил его прислать делегацию для первых «мирных переговоров». Правда, делегация из России ждала нашу делегацию три дня, а потом он уговаривал их уже», — рассказал Подоляк.

Советник Офиса украинского президента считает, что Лукашенко «не повезло»:

«Я ведь был непосредственно в этих процессах. Он, конечно, может написать фантастические мемуары. В прямом смысле такое фэнтези о том, какую роль он играл в начале войны и так далее. Никто не звонил и тем более на коленях не мог просить что-нибудь у господина Лукашенко.

Но пусть продолжает это говорить. За этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что после войны мы проанализируем все действия, которые были в первые дни, середине, конце войны, и кто какую роль играл. Кстати, это будет очень интересно, важно и показательно.

Поверьте мне, я многое знаю из того, что происходило. Меня удивляет, как люди не понимают, что мир цифровой сегодня. В цифровом мире все фиксируется: все действия, слова».

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