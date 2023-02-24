закрыть
24 февраля 2023, пятница, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Советник Офиса Зеленского рассказал о «компромате» на Лукашенко

4
  • 24.02.2023, 17:33
  • 4,638
Советник Офиса Зеленского рассказал о «компромате» на Лукашенко
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Все заявления белорусского диктатора записываются.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для «24 канала» заявления Лукашенко о его роли в попытках начать переговоры между РФ и Киевом.

«Он там в очередной раз рассказывал о том, что какие-то генералы из Украины звонили по телефону ему в первые дни полномасштабного вторжения и почти на коленях, не знаю, как он увидел это по телефону, просили остановить его эту войну

Именно поэтому он позвонил президенту Зеленскому и уговорил его прислать делегацию для первых «мирных переговоров». Правда, делегация из России ждала нашу делегацию три дня, а потом он уговаривал их уже», — рассказал Подоляк.

Советник Офиса украинского президента считает, что Лукашенко «не повезло»:

«Я ведь был непосредственно в этих процессах. Он, конечно, может написать фантастические мемуары. В прямом смысле такое фэнтези о том, какую роль он играл в начале войны и так далее. Никто не звонил и тем более на коленях не мог просить что-нибудь у господина Лукашенко.

Но пусть продолжает это говорить. За этим очень интересно наблюдать. Я думаю, что после войны мы проанализируем все действия, которые были в первые дни, середине, конце войны, и кто какую роль играл. Кстати, это будет очень интересно, важно и показательно.

Поверьте мне, я многое знаю из того, что происходило. Меня удивляет, как люди не понимают, что мир цифровой сегодня. В цифровом мире все фиксируется: все действия, слова».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников