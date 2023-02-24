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Байден: Украина никогда не станет победой России

  • 24.02.2023, 17:41
Байден: Украина никогда не станет победой России
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США поддержал украинцев в годовщину начала вторжения.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет победой России. Об этом глава Белого дома написал в заявлении, приуроченном к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По его словам, диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.

«Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе», — говорится в сообщении президента в Twitter.

Байден заявил, что жестокость никогда не преодолеет свободу свободных.

«И Украина никогда не будет победой России. Никогда», — сказал он.

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