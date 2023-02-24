Байден: Украина никогда не станет победой России
- 24.02.2023, 17:41
Президент США поддержал украинцев в годовщину начала вторжения.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина никогда не станет победой России. Об этом глава Белого дома написал в заявлении, приуроченном к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По его словам, диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе.
«Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе», — говорится в сообщении президента в Twitter.
Байден заявил, что жестокость никогда не преодолеет свободу свободных.
«И Украина никогда не будет победой России. Никогда», — сказал он.
I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.— President Biden (@POTUS) February 24, 2023
A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.
Brutality will never grind down the will of the free.
And Ukraine will never be a victory for Russia. Never.