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Белорусским военным на сборах раздают иконы с призывом убивать врагов

  • 24.02.2023, 17:47
  • 1,088
Белорусским военным на сборах раздают иконы с призывом убивать врагов

Их предлагают зашить в карман или положить под каску.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото маленьких икон, которые раздают белорусским контрактникам и резервистам на сборах под Барановичами.

На обратной стороне иконы написан следующий текст:

«Дорогие братья и сестры, которые несут свой военный долг в столь трудные и смутные времена. Ибо должны вы хранить смирение и храбрость в своих сердцах пред испытаниями и коварностью злых людей, которые забыли дорогу к Всевышнему и ступили на порог войны. Помните и о том, что убийство врагов своих, совершенное в бою, не вменяется в грех убийства!»

Военным, как пишет Telegram-канал, предложили зашить иконы в карман или положить под каску.

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