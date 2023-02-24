Из горящей бани в Минске эвакуировали 19 человек

Из горящей бани в Минске эвакуировали 19 человек2
- 24.02.2023, 18:05
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Причина пожара устанавливается.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в пятницу в 12:08 пожарным поступило сообщение о загорании в парильном отделении БОК «Лазня» по улице Марьевской в Минске.
Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что загорелась деревянная обшивка на площади 15 м² на первом этаже комплекса.
Из здания комплекса эвакуировали 19 человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.
В результате пожара повреждены деревянные элементы парильного помещения, закопчены стены и потолок моечного помещения.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал электропечи).