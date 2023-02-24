Из горящей бани в Минске эвакуировали 19 человек 2 24.02.2023, 18:05

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Причина пожара устанавливается.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в пятницу в 12:08 пожарным поступило сообщение о загорании в парильном отделении БОК «Лазня» по улице Марьевской в Минске.

Прибывшие по вызову спасатели выяснили, что загорелась деревянная обшивка на площади 15 м² на первом этаже комплекса.

Из здания комплекса эвакуировали 19 человек. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянные элементы парильного помещения, закопчены стены и потолок моечного помещения.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал электропечи).

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