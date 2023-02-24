США ввели санкции против 11 российских банков 2 24.02.2023, 18:11

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Также в черный список попали 200 россиян.

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список против России. Новые ограничительные меры затронут 200 граждан России, иностранцев, способствовавших обходу санкций, 11 российских банков и российское юридическое лицо Запорожской атомной электростанции.

В санкционном списке — бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов, одиозная пропагандистка Ольга Скабеева, руководители компаний, управляющих инвестициями богатых клиентов, несколько российских министров.

США заблокируют активы банков: Московский кредитный банк (МКБ), Банк «Урасиб», МТС Банк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Зенит» и подконтрольные ему финансовые компании «Зенит финанс», «Зенит лизинг» и «Зенит факторинг МСП»,

Ланта Банк, Металлинвестбанк, Банк «Приморье», СДМ-Банк

Уральский банк реконструкции и развития (УБРР), Банк «Левобережный».

США с 10 марта введут пошлину в 200% на импорт алюминия и алюминиевых изделий из России.

Как писал сайт Charter97.org, Великобритания также ввела санкции против РФ.

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