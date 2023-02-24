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В Украине ликвидировали подполковника российской артиллерии

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  • 24.02.2023, 18:18
  • 3,902
В Украине ликвидировали подполковника российской артиллерии

Оккупант попал под обстрел РСЗО «Град».

В Украине ликвидирован очередной захватчик с высоким офицерским званием — подполковник вооруженных сил РФ Алексей Сергеевич Серенко. Об этом сообщил украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer.

Серенко попал под удар «Града» в месте расположения российских захватчиков на оккупированной территории. Был подполковником, артиллеристом. Окончил Коломенское артиллерийское училище.

Дата ликвидации захватчика – 23 февраля.

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