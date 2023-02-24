В Украине ликвидировали подполковника российской артиллерии

В Украине ликвидировали подполковника российской артиллерии4
- 24.02.2023, 18:18
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Оккупант попал под обстрел РСЗО «Град».
В Украине ликвидирован очередной захватчик с высоким офицерским званием — подполковник вооруженных сил РФ Алексей Сергеевич Серенко. Об этом сообщил украинский патриот из оккупированного Донецка Necro Mancer.
Серенко попал под удар «Града» в месте расположения российских захватчиков на оккупированной территории. Был подполковником, артиллеристом. Окончил Коломенское артиллерийское училище.
Дата ликвидации захватчика – 23 февраля.
Выпускник КВАКУ, подполковник артиллерии Серенко Алексей Сергеевич с непростой судьбой (уж не его ли досрочно выпиздили из рядов, как чела с таким же ФИО из Белгородской обл.?) 23/02/23 удачно попал под град в располаге и умер https://t.co/b2PRszC5i0 #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/StAuq9aLei— Necro Mancer (@666_mancer) February 23, 2023