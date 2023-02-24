В Украине ликвидировали подполковника российской артиллерии

Выпускник КВАКУ, подполковник артиллерии Серенко Алексей Сергеевич с непростой судьбой (уж не его ли досрочно выпиздили из рядов, как чела с таким же ФИО из Белгородской обл.?) 23/02/23 удачно попал под град в располаге и умер https://t.co/b2PRszC5i0 #всрф #потерьнет #груз200 pic.twitter.com/StAuq9aLei