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Президент Литвы призвал вводить санкции против конкретных белорусских товаров

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  • 24.02.2023, 18:25
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Президент Литвы призвал вводить санкции против конкретных белорусских товаров
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Гитанас Науседа считает, что это позволит лучше контролировать ограничительные меры.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что располагает информацией о лицемерии некоторых литовских компаний, которые помогают режиму Лукашенко обходить санкции, сообщает LRT.

«Лучше всего санкционировать товары. Если бы мы санкционировали товары и не делали никаких оговорок, то думаю, что контролирующие органы смогли бы гораздо эффективнее выполнять свою работу.

Сейчас иногда по разным причинам, в том числе и потому, что мы эти санкции сделали очень сложными, со многими оговорками, довольно непоследовательными, этот cизифов камень должны катить контрольные органы», — прокомментировал ситуацию глава страны.

Науседа также сообщил, что у него есть информация, что некоторые литовские компании, во дворах которых развеваются украинские флаги, в то же время помогают режиму Лукашенко избежать санкций.

«Надо определиться, на какой мы стороне — на стороне Украины, на стороне правды или лжи и грязи», — сказал Науседа.

Как писал сайт Charter97.org, в Литве задержали двух человек, причастных к контрабанде удобрений с «Гродно Азота».

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