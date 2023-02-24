Президент Литвы призвал вводить санкции против конкретных белорусских товаров

Президент Литвы призвал вводить санкции против конкретных белорусских товаров2
- 24.02.2023, 18:25
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Гитанас Науседа считает, что это позволит лучше контролировать ограничительные меры.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что располагает информацией о лицемерии некоторых литовских компаний, которые помогают режиму Лукашенко обходить санкции, сообщает LRT.
«Лучше всего санкционировать товары. Если бы мы санкционировали товары и не делали никаких оговорок, то думаю, что контролирующие органы смогли бы гораздо эффективнее выполнять свою работу.
Сейчас иногда по разным причинам, в том числе и потому, что мы эти санкции сделали очень сложными, со многими оговорками, довольно непоследовательными, этот cизифов камень должны катить контрольные органы», — прокомментировал ситуацию глава страны.
Науседа также сообщил, что у него есть информация, что некоторые литовские компании, во дворах которых развеваются украинские флаги, в то же время помогают режиму Лукашенко избежать санкций.
«Надо определиться, на какой мы стороне — на стороне Украины, на стороне правды или лжи и грязи», — сказал Науседа.
Как писал сайт Charter97.org, в Литве задержали двух человек, причастных к контрабанде удобрений с «Гродно Азота».