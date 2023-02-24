Базовый сценарий 5 Владимир Пастухов

24.02.2023, 18:38

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Цель Путина на этот год – открытие «второго фронта» в Европе.

Мы вступаем в новый (194)2-й год войны. Базовый сценарий на этот год – кровавое перемалывание военных машин и ресурсов России и Украины (включая ресурсы, предоставленные союзниками). Итогом должно стать обозначение вектора, указывающего направление разрешения конфликта. На это практически может уйти от полугода до года, но не исключено, что ее решение растянется на несколько лет.

В основе базового сценария лежит отсутствие у обеих сторон военного ресурса провести стратегическое наступление, не создавая одновременно для себя риска получить стратегическое поражение в результате контрнаступления противника. Даже не имеющее стратегического значения продвижение российской армии в направлении Бахмута может иметь ценой прекращение существования ЧВК «Вагнер» как боевой единицы. Аналогичные вызовы стоят и перед ВСУ.

Отклонение от этого базового сценария возможно в следующих «специальных» случаях:

1. Фатальная военно-политическая ошибка одной из сторон.

2. Резкое наращивание ресурсной базы войны одной из сторон без адекватных компенсирующих контрмер другой стороны.

3. Ресурсный коллапс одной из сторон, повлекший необратимые изменения внутриполитической ситуации, препятствующей продолжению войны.

Сценарий фатальной ошибки анализировать бессмысленно в силу ее принципиальной непредсказуемости, хотя он и является наиболее вероятной опцией в сложившейся ситуации – накопление неразрешимых по своей природе противоречий повышает риски иррациональных действий.

Резкое наращивание наступательного ресурса может произойти в результате действий, которые с высоты сегодняшнего дня кажутся трудно исполнимыми, но в принципе осуществимы. Для России – это, например, проведение второй, еще более масштабной волны мобилизации, которая позволит сформировать не менее чем двухсот тысячную боеспособную ударную группировку. Разумеется, такая группировка должна быть соответствующим образом оснащена и обучена, что отодвигает возможность такого сценария минимум на вторую половину года. Для Украины – это предоставление в достаточном количестве самолетов, которые смогут обеспечить преимущество в воздухе. Эта мера также не может быть реализована быстро. Так что мы в любом случае должны говорить о событиях, которые наступят не ранее середины лета второго года войны.

Соответственно, можно предположить, что основные усилия сторон будут сосредоточены на подрыве ресурсной базы друг друга и создании условий для коллапса экономической и политической систем противника. Предполагаю, что это вообще будет главным развивающимся трендом идущей войны. В этом ресурсном противостоянии возможности Украины ограничены стойкостью собственных вооруженных сил и способностью политического руководства заручиться поддержкой Запада. Поэтому Украина будет стремиться решить стоящие перед ней задачи, удерживая позиции, в то время как Россия с этой же целью будет все время стремиться переломить ход войны.

Возможности России гораздо более разнообразны. Точкой приложения ее основных сил скорее всего станет подрыв западнаго альянса в поддержку Украины. Кремль не оставляет надежд, что единство Запада можно разрушить и таким образом выскользнуть из западни, в которую попал в Украине. Что можно ожидать от России на втором году войны в первую очередь?

1. Усиление ядерного шантажа и запугивание Запада угрозой атомного апокалипсиса (в некотором смысле путинский заход в ежегодном обращении не до конца является чисто риторическим приемом, и акции устрашения в скором времени последуют).

2. Энергетический шантаж Европы вплоть до диверсий на энергетических объектах Запада (нагнетание страстей вокруг взрыва «Северного потока» вряд ли является случайным моментом – тоже запасаемся попкорном).

3. Попытки выйти на сепаратные соглашения с отдельными европейскими странами, широкомасштабное использование полезных идиотов и создание с их помощью антивоенного движения в Европе по советским лекалам 50-70-х годов.

Цель Путина на этот год – открытие «второго фронта» в Европе. Если он не решит эту задачу, то уже в следующем, столь важном для него году, ему будет намного тяжелее.

Владимир Пастухов, Telegram

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