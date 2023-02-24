«Профильные врачи работать не хотят» 24.02.2023, 19:05

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Медицинский работник честно рассказал про свои заработки и ситуацию с кадрами в отрасли.

В декабре прошлого года глава Минздрава Дмитрий Пиневич заявлял, что «зарплата врачей и среднего медперсонала подросла», но медики сообщали тогда, что денег они получают гораздо меньше. Спустя более чем два месяца «Зеркало» спросило у медсестры, как сегодня в медицине обстоят дела с заработками.

«Профильные врачи у нас работать не хотят»

Евгения работает медсестрой в узкоспециализированном медицинском учреждении. Врачей у них не хватало, а потому несколько небольших отделений сократили и объединили в один, но персонала не хватает и там.

— Среднего медперсонала хватает, а вот профильные врачи у нас работать не хотят, потому что огромные очереди под кабинетами, нагрузка очень большая, — говорит Евгения.

Она отметила, что за счет сокращения подразделений за два месяца — ноябрь и декабрь — она получила заработок в 1500 рублей (то есть в месяц порядка 750 рублей). В январе — около 900 рублей.

— У мужа заработок небольшой. Нам приходится на всем экономить. Наши магазины — «Светофор», «Копеечка», «Грошык». Все, что есть по акциям, то и покупаем. Одежда — из в секондов. Про развлечения и говорить не приходится. Максимум, что можно позволить, это на День рождения с друзьями тортик поесть, без застолий. Дочку бабушка помогает одеть. Если что-то нужно крупное купить, только через рассрочку или кредит.

У пары есть свое жилье, его купили родители мужа, которые «всю жизнь экономили и выживали благодаря рабскому труду в деревне у бабушки». Кстати, сейчас у родителей мужа есть своя большая дача, оттуда они привозят продукты.

Евгения планирует всей семьей уехать жить и работать за границу, со страной пока не определилась.

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