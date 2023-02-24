Большая пресс-конференция Зеленского 24 февраля: онлайн видеотрансляция 24.02.2023, 19:21

Владимир Зеленский

Она посвящена годовщине полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Сегодня, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию «Февраль. Год несокрушимости», которая будет посвящена годовщине вторжения Российской Федерации в Украину. Пресс-конференцию транслирует YouTube-платформа телеканала «Апостроф TV».

Встреча главы украинского государства с представителями средств массовой информации началась в 18:30 по Минску.

Напомним, в годовщину полномасштабного российского вторжения Владимир Зеленский обратился к украинцам, и прошедшие 365 дней он назвал «годом несокрушимости». По его словам, год назад перед каждым украинцем предстал выбор и миллионы сделали его в пользу Украины.

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