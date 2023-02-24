Шмыгаль показал первые танки Leopard 2, которые доставили в Украину 6 24.02.2023, 19:41

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Глава украинского правительства поблагодарил Польшу и всех партнеров за решительные шаги.

Сегодня, 24 февраля, в Украину приехали первые немецкие танки Leopard 2, передачу которых ранее согласовали западные страны-партнеры Украины. Такой новостью и фото поделился украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что первые «леопарды» торжественно встретили совместно с польским коллегой Матеушем Моравецким.

- Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, – говорится в сообщении.

Глава украинского правительства опубликовал фото танков.

Он также рассказал, что вместе с главой польского правительства поприветствовал экипажи украинских танкистов, которые уже имеют боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил Польшу и всех партнеров за решительные шаги, которые приближают победу Украины.

- При лидерстве президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории, - резюмировал он.

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