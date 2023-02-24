Путин совершил нефтегазовое харакири 3 24.02.2023, 20:25

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Оружие хозяина Кремля обернулось против него самого.

Использование Кремлем поставок углеводородов в Европу в политических целях обернулось полным фиаско, к такому выводу склоняются опрошенные «Голосом Америки» эксперты. По их мнению, Россия практически лишилась самого выгодного для нее рынка, вернуться на который будет крайне проблематично, если возможно вообще.

Напомним, согласно подсчётам Reuters, в минувшем году поставки российского газа в Европу сократились почти вполовину (около 46%) по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с нулевых годов. Причем, одним странам ЕС Россия после своего вторжения в Украину сама «перекрыла вентиль», а другие отказались от российского газа из принципа.

Кроме того Россия объявила о сокращении нефтедобычи на полмиллиона баррелей в сутки (примерно на 5%), начиная c марта. Как пояснил помощник министра финансов США Бен Харрис, Москву подтолкнула к этому невозможность продать все добываемое сырье.

Решение о сокращения производства «черного золота» Москва приняла после введения Западом ограничений на цены на российскую нефть и эмбарго нефтепродукты.

«Это было сродни экономическому самоубийству»

Использование поставок энергоносителей в качестве в качестве политического инструмента началось не вчера, напоминает аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин. По его мнению, Кремль не сразу стал применять это оружие в полную силу.

«Зимою 2005 года произошло первое отключение газа через Беларусь и Польшу в Германию, но тогда это продолжалось дня три и никого особенно не взволновало, – добавил он. – Дальше – больше. В 2014-2015 годах, в зимний сезон, «Газпром» на 6 месяцев вполовину сократил поставки в Европу по одной только причине: российское руководство сильно возмутилось тем, что Украина покупает газ у европейских трейдеров. А затем, в 2021 году, «Газпром» перешел в откровенное наступление и стал отказываться заполнять газом свои подземные хранилища в Европе, не подписывал краткосрочные спотовые контракты на поставки и так далее…»

Очень жаль, что в Европе поздно спохватились, отмечает Михаил Крутихин. Отсюда, на его взгляд, возникшая в странах ЕС паника: «Европейцы считали, что без российского газа они не смогут обойтись еще лет 5-7. Но поднатужились, потратились на альтернативные поставки, на создание сети соответствующей инфраструктуры. И выяснилось, что не так страшен черт, как его малюют. А Россия осталась с носом. Её оружие обернулось против нее самой. «Газпром» из-за навязанной ему Кремлем политики потерял свою главную рыночную нишу в Европе и в значительной мере утратил возможность насыщать федеральный бюджет. Его пример другим наука…».

Кроме того аналитик уверен, что Китай не может заменить европейский рынок: «Во-первых, с Пекином не согласованы новые поставки. А главное – чтобы построить адекватный газопровод в Китай с Ямайского полуострова, нужно12-15 лет. Поэтому Россия, не только лишилась своего энергетического оружия, но и нанесла себе невосполнимый ущерб. Это было сродни экономическому самоубийству».

Вместе с тем Михаил Крутихин думает, что возобновление поставок российского газа в Европу принципиально возможно, «но уже никак не в качестве политического инструмента». У осы вырвали жало, резюмировал он.

«Выстрел себе в ногу»

Все что сделал Кремль в смысле поставок энергоресурсов в Европу, иначе как выстрел себе в ногу, назвать сложно, считает эколог, координатор портала Activatica.org Евгения Чирикова. По ее словам, развязав вслед за войной в Украине энергетическую войну, Москва поставила себя в тупик.

«В результате та энергетическая программа путинской России, которая её неплохо кормила, фактически зачахла на глазах, во всяком случае, сильно завяла, – уточнила она. – После введения (странами Запада) эмбарго и потолка цен Кремль лишился денег, на которые рассчитывал. Да, конечно, “Газпром” продолжит работать с Индией и Китаем. Но если по нефти это еще как-то удается, то продавать газ этим странам в больших объемах совсем невозможно по разным причинам, включая отсутствие необходимой инфраструктуры».

Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей. Такого не было с 1998 года, отмечает агентство Bloomberg.

Так что обитатели Кремля подрубили сук, на котором благополучно сидели, констатировала Евгения Чирикова. Как ей представляется, возвращение России на европейский газовый рынок возможно только в случае окончания войны и при полной смене режима.

«Если Москва сумеет кардинально поменять свою систему управления и докажет всему миру, что она больше не представляет опасности для окружающих, тогда двери в Европу для нее могут приотвориться произойдет отмена санкций, – рассуждает она. – Но не автоматически. Россия должна вновь встать на демократические рельсы».

Однако и это еще не дает никакой гарантии того, что условный «Газпром» вернется на каких-либо компромиссных условиях в Европу, подчеркнула эколог. «Дело в том, что страны Евросоюза, как и весь мир, довольно активно переходят на возобновляемые источники энергии. Это процесс, кстати, тоже в немалой степени катализирован Москвой, ее политикой в области поставок углеводородов. Поэтому не исключено, что российский газ уже больше никогда и не понадобится Европе, по крайней мере, в прежних объемах уж точно», – заключила Евгения Чирикова.

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