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Зеленский: Украина может одержать победу над Россией в 2023-ем году

  • 24.02.2023, 20:42
Зеленский: Украина может одержать победу над Россией в 2023-ем году
Владимир Зеленский

По словам украинского лидера, у них уже все есть для победы над агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина способна одержать победу в российско-украинской войне уже в 2023 году, несмотря на стремление агрессора достичь хотя бы каких-то результатов на поле боя.

Об этом украинский лидер заявил в пятницу, 24 февраля, во время своей пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости», которая была организована в честь годовщины сопротивления украинцев российской агрессии.

В ответ на вопрос журналиста о вероятности одержать победу над россиянами в этом году, Зеленский отметил, что у Украины для этого все есть.

- Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть - мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия, - сказал президент Украины.

Также он отметил, что ни одна страна в мире не смогла бы противостоять российской агрессии самостоятельно, без поддержки партнеров. И здесь важно, чтобы все партнеры в полном объеме выполняли «свою домашнюю работу», сказал Зеленский.

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