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Минфин Беларуси фактически объявил о дефолте

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  • 24.02.2023, 21:20
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Минфин Беларуси фактически объявил о дефолте

Минск выплатил проценты по евробондам в рублях.

В Министерстве финансов проинформировали, что Беларусь выплатила проценты по евробондам в белорусских рублях.

В сообщении сказано, 24 февраля 2023 года была произведена выплата процентного дохода по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031. Уточняется, что были перечислены суммы в рублях, которые эквивалентны 14,7 миллионам долларов и 23,9 миллионам долларов. Денежные средства в полном объеме поступили на отдельный банковский счет в «Беларусбанке».

Отмечается, что на выплаты по валютным облигациям в рублях власти Беларуси «перешли по причине санкций».

В это же время эксперты поясняют, что это фактически говорит о дефолте Беларуси по еврооблигациям, наша страна не исполняет взятые на себя обязательства перед инвесторами.

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