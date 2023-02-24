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Зеленский об освобождении Крыма: Мы технически готовимся

  • 24.02.2023, 21:45
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Зеленский об освобождении Крыма: Мы технически готовимся

Он отметил, что Украина морально готова к этому и готовится к военным шагам.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно возможности возвращения Крыма в этом году подчеркивает, что «все зависит от нас», Украина технически готовится.

Как передает «Униан», об этом он сказал во время пресс-конференции «Февраль. Год несокрушимости». Его спросили, каковы шансы на то, что в этом году Крым может быть возвращен физически, и какие украинские власти видят пути для реинтеграции оккупированных с 2014 года территорий.

- Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным, - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что эмоций и желаний в этом вопросе – мало.

«Надо работать. И поэтому, отвечая на вопрос о сроках и шагах, я могу вам сказать только одно: все зависит от нас. От нас всех это зависит. Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления – разной категории и разного характера», - отметил президент.

Кроме того, добавил он, украинские военнослужащие проходят обучение в Украине и за рубежом, ведь предоставленная международными партнерами оружие – «иного образца и мы должны быть готовы».

«А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. И дай Бог нам, чтобы они были удачными», - сказал глава Украины.

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