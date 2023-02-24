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ПА ОБСЕ предложила возложить на Беларусь расходы за поддержку российской агрессии

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  • 24.02.2023, 21:59
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ПА ОБСЕ предложила возложить на Беларусь расходы за поддержку российской агрессии

Парламентская ассамблея ОБСЕ выпустила совместное заявление в годовщину вторжения России в Украину.

Парламентская ассамблея ОБСЕ выпустила совместное заявление в годовщину вторжения России в Украину. В ней предлагается возложить расходы от войны на Россию и на Беларусь, пока она поддерживает российское вторжение, передает «Белсат».

В заявлении Ассамблея осуждает агрессивную войну России против Украины как явное и грубое нарушение ее обязательств в рамках ОБСЕ.

Отмечается, что ведение Россией своей агрессивной войны было отмечено крайней и умышленной жестокостью: неизбирательные обстрелы украинских мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры; использование пыток в качестве средств ведения войны; похищение тысяч украинских детей для принудительного усыновления и ассимиляции; усилия по нападению на украинскую идентичность и уничтожение культурных ценностей и множество других нарушений основных принципов международного гуманитарного и прав человека.

«Между тем дезинформационные кампании России, в том числе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, направленные на отрицание или сокрытие характера ее преступной и варварской войны против Украины, настолько же откровенно фальшивые, сколько и отвратительные. Правда о преступлениях России очевидна для всех», – говорится в заявлении.

Члены Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обязались поддержать усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности до международно признанных границ 1991 года, чтобы справиться с ростом ущерба, который ежедневно наносит российская агрессия. В том числе никогда не признавать незаконную оккупацию территории Украины.

В Ассамблее предложили возложить расходы на Россию, а также на Беларусь, пока она поддерживает Россию, в ответ на незаконную и неоправданную агрессию против Украины до тех пор, пока Россия не изменит курс и не будет восстановлен полный суверенитет Украины.

В заявлении говорится о противостоянии усилиям России по распространению «ложных нарративов относительно ее агрессивной войны и масштабов ужасных преступлений, совершаемых российскими силами и их марионетками».

Также в Ассамблее выступили за освобождение узников совести в России и Беларуси, в том числе несправедливо заключенные в тюрьму за выступления против войны.

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