«Путину нужны победы, а в Украине их нет» 1 24.02.2023, 22:11

2,272

Россия может напасть на другие государства.

Россия может осуществить вторжение и в другие государства мира, ведь российскому диктатору Путину очень нужно показывать успех, а в Украине он его достигнуть не может.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля в ответ на вопрос журналистов, может ли РФ начать войну с другими странами. Он отмечает, что под удар могут попасть те государства, где, по мнению главы Кремля, есть слабые места.

- К сожалению, да. Я считаю, что это возможно и это может произойти. Я могу объяснить. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет, массированного реванша не получится, по крайней мере мы будем бороться... Поэтому ему придется показывать успех. Все понимают, что он может быть там, где есть слабое место, – сказал президент Украины.

По его словам, для РФ потенциальными целями могут стать те страны, которые ранее еще в советское время были под влиянием Москвы. В зоне риска также те государства, где есть внутренние конфликты.

Зеленский напомнил, что украинская разведка уже перехватила документ о планах РФ сменить власть в Молдове. Эту информацию уже передали президенту Молдовы Майе Санду. По словам президента Украины, российские оккупанты могут осуществить в этой стране высадку или атаковать из Приднестровья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».