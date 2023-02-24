Сколько сейчас стоят участки под Минском?
- 24.02.2023, 22:22
Земельный участок с недостроем можно купить от пяти тысяч долларов.
Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Несвижском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах Минской области. Realt.by рассказал об итогах торгов.
В Минском районе на аукцион было предложено 10 недостроев разной степени готовности. Торги прошли лишь по одному лоту № 1. На него было подано 2 заявки. Земельный участок находится на территории Ждановичского сельсовета в д. Качино и насчитывает 15 соток. Строение оснащено электричеством и газом. Жилой дом имеет 61% готовности.
Лот был оценен в 138 633,18 руб., в том числе дом – в 48 633,18 руб. Он продан на торгах за 182 000 руб., или 65 063 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Одно заявление поступило на лот № 3 – земельный участок с недостроем в Крупицком сельсовете в д. Вербники.
Единственному заявителю лот обошелся в 53 334 руб., или 19 066 долларов. На остальные лоты заявок не было.
В Дзержинском районе на аукцион было выставлено 3 лота. Лишь на один участок с недостроем поступило одно заявление. Он расположен на территории Станьковского сельсовета в д. Магалевщина.
Лот продан за 13 304 руб., или 4 756 долларов.
В Несвижском районе участникам аукциона было предложено 2 участка с недостроями. Заявок на них не поступило.
В Слуцком районе лишь на один из 3 лотов была подана одна заявка. Участок № 27 находится в Кировском сельсовете в д. Ивановские Огородники. Он продан единственному заявителю за 20 412 руб., или 7 297 долларов.
В Смолевичском районе желающих купить участки с недостроенными домами, а их было 2, не нашлось.
В Солигорском районе торги прошли по двум из 4 предложенных лотов. Земельные участки предоставлены в аренду на 30 лет.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.