G7 примет меры против стран, поддерживающих вторжение России в Украину 24.02.2023, 22:26

Группа лидеров «Большой семерки» заявила, что РФ оплатит восстановление Украины в долгосрочном план.

Группа «Большой семерки» предпринимает действия против третьих стран, «материально поддерживающих войну, ведущуюся Россией в Украине», заявили лидеры блока в пятницу, подтвердив «свою неизменную поддержку Украины в течение того времени, которое на это потребуется», передает «Голос Америки».

«Мы призываем третьи страны или другие международные субъекты, которые пытаются уклониться от наших мер или подорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку войне, ведомой Россией», - заявили лидеры G7, пообещав «серьезные последствия» в случае, если помощь российским военным будет продолжаться.

«Чтобы сдержать эту активность по всему миру, мы принимаем меры против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают войну, которую Россия ведет в Украине», - говорится в заявлении по итогам сегодняшней онлайн-встречи.

Соединенные Штаты и Великобритания, входящие в G7, в пятницу утром ввели новые санкции против Москвы в ознаменование первой годовщины вторжения в Украину.

«Большая семерка» также заявила, что расширит уже введенные экономические санкции и обязалась не допустить, чтобы Россия нашла новые способы приобретения передовых материалов, технологий, военного и промышленного оборудования.

Группа заявила, что продолжит свои усилия по обеспечению того, чтобы «Россия оплатила восстановление Украины в долгосрочном плане».

«Большая семерка» также заявила о принятии дополнительных мер в отношении российского финансового сектора, чтобы «еще больше подорвать способность России вести свою незаконную агрессию», добавив, что санкции коснутся российских финансовых учреждений, не попавших пока под ранее введенные меры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».