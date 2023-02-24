«ВСУ нанесут неожиданный удар и фронт посыпется, как домино» 24.02.2023, 22:27

Белорусы высказались о том, как и когда закончится война в Украине.

Сегодня - год со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим, сайт Charter97.org спросил у читателей их мнение о том, как и когда закончится война. Приводим их ответы:

«Конец весны - лето. Верю словам Кирилла Буданова (начальник Главного управления разведки Минобороны Украины — прим.).

«Считаю, что при условии поставке Украине самолетов и активной поддержки другой военной техникой - война закончится в 2023-ем году победой Украины».

«Украина обязательно скоро победит, а следом освободится вся Беларусь».

«Многострадальный народ Украины в этом году скинет многовековые узы. Слава Героям Украины! Жыве Беларусь!».

«2023-ий станет годом победы. Сначала ВСУ нанесут неожиданный удар и деоккупируют сакральный для «Z-армии» Крым, а дальше фронт посыпется, как домино. Думаю, что осенью Украина выйдет на границы 91-го года, а Россия и Беларусь станут свободными к новому, 2024 году».

«Если не тянуть с поставкой оружия, то в этом году. Я так думаю».

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